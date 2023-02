14 jaar celstraf en TBS voor dodelijke steekpartij bij Beverwijkse spareribszaak

De rechtbank heeft vanmiddag uitspraak gedaan in de zaak rondom de heftige en dodelijke steekpartij in een spareribszaak in Beverwijk. In mei 2021 werden vier mannen neergestoken. Voor die daad gaat de verdachte 14 jaar de cel in, inclusief TBS met dwangverpleging.

Dat de verdachte ook TBS met dwangverpleging is opgelegd wordt toegelicht door de rechtbank: "De verdachte heeft een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een stoornis in het gebruik van alcohol en drugs. Hij heeft geen inzicht kunnen of willen geven hoe hij tot het plegen van de gruwelijke feiten is gekomen. Er is een kans op herhaling en de rechtbank vindt het onverantwoord dat de verdachte zonder behandeling zal terugkeren in de samenleving." Verder valt in het oordeel van de rechtbank te lezen wat de impact van de 'slachtpartij' is. "De verdachte heeft een bloedbad in het eethuis aangericht. Een van de slachtoffers is aan zijn verwondingen overleden. De verdachte heeft de nabestaanden van dit slachtoffer onnoemelijk veel verdriet aangedaan." Tekst gaat verder onder de foto.

De eigenaar van de zaak doet zijn verhaal aan NH Nieuws - NH Nieuws/ Maaike Polder

De zoon van de kok die in zijn nek werd gestoken bij de steekpartij, vertelt hoe het met zijn vader gaat na de aanslag. Hij blijft liever anoniem. "Naar omstandigheden gaat het redelijk. Hij is veel aan bed gekluisterd maar we maken er het beste van. Hij houdt zich niet echt bezig met de rechtszaak maar vindt het fijn dat de dader achter slot en grendel verdwijnt. Hij zegt verder dat het hem weinig brengt, of het nou één of 100 jaar celstraf is, hij krijgt er niks voor terug." Geen straf hoog genoeg Over de uitspraak van vandaag zegt de zoon: "We wisten niet zo goed wat we konden verwachten van de uitspraak vandaag. Het ging vrij vlot in vergelijking met de vorige zittingen. Er is natuurlijk geen straf te bedenken die goed is voor zo'n daad. Ten opzichte van de eis komt het redelijk overeen dus daar ben ik wel blij mee." Volgens specialisten is er niet echt kans op herstel, vertelt de zoon van de kok. "De toekomst voor mijn vader is hetzelfde als de situatie nu. Het is lastig maar aan de andere kant had het nog erger gekund. We zijn blij dat we elkaar nog hebben en proberen er echt het beste van te maken."

