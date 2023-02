Al jaren woont Barry in schimmelhuis, woningbouw krijgt het niet verholpen

Het huis van Barry Ferrari Kampers in Landsmeer zit onder de schimmel. Zijn dochter slaapt niet meer in haar kamer, want de schimmel trekt langs het gordijn naar haar bed. Poetsen en ventileren verhelpt het probleem niet. Inmiddels heeft de woningbouw zes aannemers gestuurd, maar niets mag baten.

Twee jaar geleden heeft woningbouwcorporatie Eigen Haard de Spouwmuur van Barry's woning nog geïsoleerd, maar dat ging niet goed. Het vocht tussen de muren bleef en trekt het huis in. Hierdoor trekt de vloer krom en zit er overal schimmel op de kozijnen. Ondertussen poetst Barry zich suf en is de wanhoop nabij: "Je krijgt er heel veel stress van want je ziet het groeien, maar je ziet ook dat er niets gebeurt."

Fouten gemaakt

Woningbouwcorporatie Eigen Haard erkent dat er 'iets' is misgegaan. Er zijn al zes experts langs geweest, maar het is onbekend wat er met de rapporten en offertes is gebeurd. Vrijdag sturen ze de zevende langs. "Dit is niet de manier waarop wij werken en we willen dat het snel wordt opgelost", laat een woordvoerder weten. Barry hoopt dat dit de laatste inspecteur zal zijn en er snel oplossing kan wordt gevonden: "Het liefst gisteren."