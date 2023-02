Wassen tijdens veel zon of wind: goed voor milieu én de portemonnee

Wie dacht alleen aanspraak op groene stroom te kunnen maken bij het bezit van zonnepanelen, heeft het mis. Alle huishoudens in Nederland zijn namelijk aangesloten op één elektriciteitssysteem. Met als gevolg dat op een winderige of zonnige dag álle stroomafnemers groene energie afnemen. Ron Laan uit Hem zweert erbij: "Groene en goedkope stroom is voor mij een spelletje geworden."

In Nederland hebben we één groot elektriciteitssysteem waarop al het stroom binnenkomt en waar alle huishouden en bedrijven gebruik van maken. In de praktijk betekent het dat zowel de stroom opgewekt door de zonnepanelen van je buurman, als de stroom verkregen uit het windmolenpark in de Noordzee op dit systeem binnenkomen. Pas wanneer alle 'groene' stroom op is, wordt stroom uit energiecentrales gegenereerd. Dus bij weinig zon of wind, wekken centrales met gas, voornamelijk afkomstig uit Rusland, stroom op.

Alleen maar voordeel

Volgens Van der Gaag loont het om als particulier huishouden wat betreft stroomverbruik mee te bewegen met het weer. Netbeheerders hoeven op deze manier minder stroom te transporteren en particuliere gebruikers maken zo gebruik van groene, 'bijna gratis', stroom. "Als er geen wind of zon is val je terug op gascentrales. Dit is naast slecht voor het milieu, ook nog eens veel duurder. Je bent een dief van je eigen portemonnee als je niet meebeweegt met het weer."

Ter illustratie geeft hij het volgende voorbeeld: "Stel je voor: boven Noord-Holland is het erg bewolkt, maar de stroomvraag hoog. Netbeheerders moeten dan de groene stroom vanuit Zeeland, waar op dat moment de zon wel schijnt, transporteren naar Noord-Holland. Het zou lonen om even te wachten tot de zon in Noord-Holland weer gaat schijnen, of het hard gaat waaien."

Meebewegen in gebruik van stroom met het weer heeft dus voornamelijk voordelen, aldus Van der Gaag. "Het is goed voor het milieu en het loont financieel." Daarnaast helpt het ook sneller van Russisch gas af te komen: hoe meer gebruik van groene stroom, hoe minder Russisch gas we nodig hebben.

Groen en goedkoop

Ron Laan woont in Hem en is sinds een aantal jaar bewust bezig met zijn stroom- en energieverbruik. Als data-analist is hij erg van de cijfertjes, in het huishouden blijkt dat niet anders. Vooral in de lente- en zomermaanden is hij heel 'stroom-bewust' en kijkt hij uit naar zogenoemde zon piekmomenten. "Bij veel zon zet ik apparaten aan die veel stroom verbruiken, zoals mijn vaatwasser of wasmachine." Iets dat op jaarbasis al gauw tientallen euro's kan schelen.

Ook Laan ziet alleen maar voordelen in gebruik van stroom op 'piekmomenten'. Het heeft hem naar eigen zeggen het inzicht gegeven dat een kleine aanpassing in gedrag al veel verschil kan maken. "Groene en goedkope stroom is voor mij een spelletje geworden."