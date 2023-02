26 intense blikken in het Museum van de Geest

"Ik vind m een beetje beangstigend, zijn blik is heel intens, alsof hij dwars door je ziel kijkt." Esmee Perloy van het Museum van de Geest in Haarlem staat voor een van de portretten in het kunstwerk 'Masterpieces' van Marlene Dumas. De komende maanden is het werk, dat bestaat uit 36 schilderijen, waarvan 26 portretten te zien in het voormalig dolhuis van de stad.

Het is niet voor niets dat juist deze schilderijen van Dumas hier te zien zijn. De werken tonen de bewoners en de medewerkers van een psychiatrische inrichting. Perloy: " We staan hier letterlijk in de oude slaapzaal van wat ooit het dolhuis was. Een passender plek is er niet om Dumas te laten zien."

Wat is normaal?