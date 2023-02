Gevaarlijke kruising IJsselweg gaat op de schop, eerst tijdelijke maatregelen

De gevaarlijke kruising op de IJsselweg in Hoorn gaat worden aangepakt, wanneer precies is nog onbekend. Tot die tijd neemt de gemeente extra maatregelen, waaronder aangepaste verkeersborden. De lokale fracties Hoorn Lokaal en de PvdA willen een snelheidsverlaging, maar dat blijkt niet mogelijk.

Op 12 januari van dit jaar ging het weer mis en vond er op de IJsselweg het zoveelste ongeluk plaats, waarbij een voetganger op het zebrapad werd geschept. Reden voor Hoorn Lokaal en de PvdA om vragen te stellen. Zij vonden dat zichtbare maatregelen te lang op zich lieten wachten, en wilden op korte termijn extra maatregelen waaronder een snelheidsverlaging en ribbels op het wegdek.

"De maatregelen die op korte termijn te nemen zijn, zijn reeds uitgevoerd", antwoord de gemeente Hoorn. Zo zijn er snelheidsdisplays geplaatst in beide richtingen en zijn de borden rondom de kruising verduidelijkt. Door de indeling van de weg, is een snelheidsverlaging niet mogelijk. Ook ribbels aanbrengen biedt niet direct een oplossing. "Technisch is het wel mogelijk, maar vanwege geluidshinder kan en mag niet alles."

Ernstige ongelukken

Al meerdere keren ging het de afgelopen paar jaar goed mis. Vorig jaar augustus raakte een 68-jarige man uit Hoorn nog ernstig gewond, die enkele weken later overleed. In zomer 2021 werden er twee kinderen aangereden op het zebrapad. De politie voerde daarna afgelopen najaar tien dagen lang een snelheidscontrole uit, waarbij ruim 200 mensen een boete kregen.

De gemeente Hoorn wil dit voorjaar - nog voor het kruispunt op de schop gaat - nieuwe markeringen aanbrengen op het wegdek. "Snelheidsaanduiding '50’, kantstrepen en dwarsstrepen in trechtervorm."

In april wordt er een voorstel gedaan aan de gemeenteraad hoe het nieuwe kruispunt eruit kan komen te zien. De gemeente zal de inwoners daarover nog vooraf verder inlichten.