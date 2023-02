Vrijwilligerspunt zoekt mensen om asielzoekers te helpen bij opvang in Avenhorn

Het Vrijwilligerspunt in West-Friesland is op zoek naar vrijwilligers die activiteiten willen organiseren bij de noodopvang in Avenhorn. Komende maand verhuist de opvang vanuit Enkhuizen, waar vrijwilligers hebben geholpen bij de activiteiten en begeleiding van de 225 asielzoekers. "We hopen op de bereidwilligheid van de West-Friezen om een ander in nood veiligheid en bescherming te bieden", zegt Klaas-Jan Groot van het Vrijwilligerspunt West-Friesland.

De groep asielzoekers, veelal bestaande uit gezinnen, worden in Enkhuizen bijgestaan door zo'n 70 vrijwilligers. Het is niet bekend hoeveel vrijwilligers er nodig zijn voor de nieuwe locatie in Avenhorn. "Hoewel er vrijwilligers zullen zijn die meegaan, zal er ook behoefte zijn aan nieuwe vrijwilligers", vertelt Groot aan WEEFF.

Bij de opvang in Enkhuizen duurde het enkele weken voordat het Vrijwilligerspunt 70 mensen bereid had gevonden om de asielzoekers te ondersteunen bij onderwijs en het organiseren van activiteiten. Waar ze bij kunnen helpen hangt af van de voorkeuren van vrijwilligers, en van de asielzoekers zelf.

"Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan knutselactiviteiten, maar ook aan sporten zoals voetbal. Het ligt aan de creativiteit van de vrijwilliger, en wat er gezamenlijk met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gepland kan worden", licht Groot toe. "Op de vorige locatie werd er weinig tot geen onderwijs gegeven, maar in Enkhuizen hebben onze vrijwilligers geholpen bij de lessen. Deze lessen werden gegeven aan kinderen en tieners, maar ook was het plan opgezet om taallessen te organiseren voor volwassenen."

De meeste activiteiten zullen voornamelijk in de middag georganiseerd worden. Daarom zoekt het Vrijwilligerspunt mensen die enkele uren tussen 14.00 en 17.00 uur beschikbaar zijn. Via de website van het Vrijwilligerspunt West-Friesland kun je een aanmeldformulier invullen en je voorkeuren doorgeven.

Bijeenkomst buurtbewoners

Vanwege de opening van het buitenseizoen in het Zuiderzeemuseum moet het tijdelijke paviljoen, waar de asielzoekers verblijven afgebroken worden. Vorige maand werd bekend dat deze mensen verhuizen naar een weiland naast de Julianastraat in Avenhorn.

De gemeente Koggenland heeft de omwonenden per brief geïnformeerd. Hierop ontstond enige onrust in het dorp, omdat de bewoners zich overvallen voelden door het besluit. Daarom zijn er bij de gemeente twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij de inwoners toelichting kregen over de opvang en vragen konden stellen aan de burgemeester en Veiligheidsregio.