Wethouder Rijxman (D66) vertrekt: "Wethouderschap past minder goed bij mij"

Wethouder zorg en digitale stad Shula Rijxman (D66) legt per direct haar werkzaamheden neer. Dat heeft ze zojuist bekend gemaakt. Rijxman trad in juni vorig jaar aan als wethouder. Daarvoor was ze bestuurder bij de NPO.

"Ik kom tot de conclusie dat er onvoldoende ruimte is om de dingen te doen op een manier die effectief is en die aansluit bij wie ik ben en wil zijn", schrijft ze in een brief aan burgemeester Halsema. "Het wethouderschap in Amsterdam past minder goed bij me dan ik vantevoren heb gedacht. Ik voel me niet meer lekker in de rol en daar heb ik vandaag mijn conclusies uit getrokken."

"Amsterdammers hebben recht op goede zorg en op kwaliteit bij alle dienstverlening vanuit de lokale overheid", zo schrijft ze verder. "Mijn ideaal was en is om hier een bijdrage aan te leveren, maar in de praktijk ben ik te vaak onderwerp van gesprek."

Moeilijke start

Rijxman kende een moeilijke start als wethouder. Ze had moeite met de vergaderorde in de gemeenteraad, en moest veel varen op aanwijzingen van ambtenaren. Ook leek ze soms moeite te hebben met de dossierkennis van de onderwerpen waar ze verantwoordelijk voor was. Ze moest nog wennen aan haar rol als wethouder, zo zei ze toen. Uit haar brief vandaag blijkt dus dat dat nooit helemaal gelukt is.

Klokkenluider

Rijxman raakte in opspraak door de afhandeling van een klokkenluidersmelding bij de NPO. Een klokkenluider wilde begin 2020 een misstand binnen de NPO aankaarten bij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) , Marjan Hammersma. Die had, zonder dat ergens te hebben gemeld, een vriendschappelijke relatie met Rijxman. Ook Rijxman meldde de relatie met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs niet. Ook de melder was niet op de hoogte van de situatie, en zei later dat ze dat wel had willen weten.

Rijxman zei daar eerder over bij AT5: "Natuurlijk snap ik de klokkenluider. Als iemand niet veilig is, dan is dat altijd vervelend (...) Als we hadden geweten dat diegene zich onveilig zou hebben gevoeld, dan hadden we daar meer rekening mee moeten houden."

Minister van OC&W Dijkgraaf was kritisch over deze gang van zaken. "Rondom de melding is een schijn van belangenverstrengeling ontstaan omdat de secretaris-generaal niet transparant is geweest in het melden van haar vriendschappelijke relatie met de toenmalige voorzitter van de NPO. Dat heeft achteraf geleid tot een onveilig gevoel bij de melder. Deze situatie had zich niet mogen voordoen."

Privé-vakantie

Ook haar privé-vakantie met toenmalig staatssecretaris Sander Dekker (VVD) van media zorgde voor gefronste wenkbrauwen. De staatssecretaris was verantwoordelijk voor de NPO, al was hij op dat moment al wel demissionair. Ze had de vakantie niet gemeld bij de overige bestuurders van de NPO. Volgens de huidige NPO-voorzitter, Frederieke Leeflang, was het verstandig geweest om met het oog op mogelijke schendingen van de gedragscode voor bestuurders intern te overleggen over deze vakantie.

Taken verdeeld

Burgemeester Halsema laat in een reactie namens het stadsbestuur weten het besluit van Rijxman te respecteren. "Wij hebben waardering voor het werk dat ze heeft verricht om Amsterdam vooruit te helpen en vinden het jammer dat ze vertrekt. Het vraagt moed om een prominente functie in het openbaar bestuur te aanvaarden, maar ook om te erkennen dat een rol niet bij je past. Het college zal voor de korte termijn de werkzaamheden van Rijxman verdelen over de huidige wethouders."