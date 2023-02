Wildgroei aan nagelsalons, want business is booming: "Er komen steeds meer mannen langs"

Pure kunst is het, wat sommige nagelstylisten op de nagels van hun klanten zetten. Dat vinden de klanten ook, want de nagelsalons schieten in Noord-Holland als paddenstoelen uit de grond. Hoe is het stylen van de nagels opeens zo populair geworden?

"Ik had altijd al het idee: 'Als ik ooit wat anders wil doen, dan open ik een nagelsalon'", vertelt Laura Schoonaard-Bastin van Gelakt by Lau in Schagen. Toen het steeds slechter ging met de parfumerie waar ze werkte, besloot ze het roer om te gooien. "Na 15 jaar in de winkel ben ik gestopt. Ik heb een training gevolgd bij een bedrijf en daarna kon ik terecht bij Pour Vous in Schagen. Met mijn kennis over parfum vullen we elkaar mooi aan."

Maar waarom is het nagelstylen opeens zo populair? "Ik merkte dat hoe meer corona naar de achtergrond verdween, hoe meer nagels booming werden. In de Verenigde Staten is het normaal om elke drie weken een manicure of pedicure te doen. Ik denk dat die trend een beetje is overgewaaid. Nail art is heel populair en dat kan je niet thuis doen."