Leven zonder plastic afval, Emily bewijst al 10 jaar dat het kan

Terwijl de gemiddelde Nederlander 500 kilo afval per jaar weggooit, heeft de Bussumse Emily-Jane Townley jaarlijks maar 1 volle pedaalemmer. Tien jaar geleden stopte ze met het kopen van producten in plastic, omdat de vuilniscontainer niet meer dicht kon door de hoeveelheid luiers van haar kinderen. Sindsdien gaat ze met stoffen zakjes en glazen potten naar de markt en winkels. Alleen op een verjaardag komt er chips in huis, in een zak die gerecycled kan worden. In het duurzaamheidsprogramma Pak An Groen geeft Emily-Jane nog meer handige tips. Zo maakt ze zelf haar schoonmaakmiddelen in glazen flessen en gebruikt ze wasstrips voor de vuile was.