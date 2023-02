Wat is er precies zo onveilig aan wonen in een schimmelhuis?

Schimmel in slecht onderhouden (huur)woningen was altijd al een groot probleem, maar nu veel mensen uit angst voor hoge prijzen hun verwarming uit laten staan groeit het aantal meldingen snel. Wonen in een huis met schimmel is onveilig, maar woningbouwverenigingen weten niet altijd snel in te grijpen.

Schimmels kunnen overal in huis groeien, maar de meeste mensen zullen ze kennen als de grijze, zwarte of bruine vlekken die langs de muur verschijnen als je te vaak doucht zonder het raampje open te zetten.

Woningbouwverenigingen geven vaak de tip dat schimmel verdwijnt als mensen de ramen openzetten en de verwarming aan, en hoewel dat helpt, rijst vooral deze winter de vraag: wie betaalt de rekening dan?

Gezondheidsrisico's van schimmel in huis

Schimmel ontstaat als er vocht in de muren gaat zitten. Dat gebeurt bijvoorbeeld in woningen waar niet goed geventileerd wordt, of waar sowieso al veel vocht voorkomt. Veel mensen wonen in een woning met schimmel, maar dat is niet zonder gevaar.

De vlekken op de muur kunnen volgens de GGD namelijk ademhalingsproblemen veroorzaken. In een beschimmelde woning kunnen mensen last krijgen van keelpijn, niezen en hoesten, een verstopte neus, piepende ademhaling en benauwdheid. Symptomen die op het eerste gezicht net zo goed op een verkoudheid kunnen wijzen.

Voor mensen met astma of een andere luchtwegaandoening kan schimmel de klachten aanzienlijk verergeren.

Wat kan ik zelf doen?

De woningbouwvereniging biedt niet in alle gevallen (snel) hulp als er schimmelproblemen ontstaan in huis. In de eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het probleem vaak bij de bewoner zelf. Pas als blijkt dat er stelselmatige problemen zijn die (deels) worden veroorzaakt door problemen waar de bewoner niks aan kan doen, grijpt de woningbouwvereniging in. Dat ingrijpen kan dan bijvoorbeeld het plaatsen van mechanische ventilatie zijn.

Om schimmels te voorkomen is het vooral belangrijk om een huis regelmatig goed door te luchten en te zorgen dat het zo droog mogelijk blijft. Dat doe je bijvoorbeeld door de was buiten te laten drogen in plaats van binnen, de afzuigkap op de hoogste stand te zetten en de douche droog te maken met een wisser. Ook is het belangrijk om mechanische ventilatie goed te laten draaien, of minstens een kwartier per dag een raam open te zetten.

Als je dan wel schimmelplekken in huis krijgt is het belangrijk om alle ramen open te zetten en de schimmelplek schoon te maken met water en soda.

Soms groeit de schimmel niet alleen op de muren, maar ook in hout, kit of gips. Meestal zit het dan helemaal in het materiaal, en kan je het er niet af borstelen. Het moet dan weggehaald worden.