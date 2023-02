Schietclubs op scherp voor de rechter: rel over vermiste wapens en ontbonden huurcontract

Schietsportverenigingen De Heerhugowaard en All Rounds stonden gisteren tegenover elkaar voor de rechter. Nadat er bij die laatstgenoemde drie wapens uit de kluis verdwenen, ontbond het bestuur van SV De Heerhugowaard het huurcontract van de schietclub. Maar de bestuursleden van SV All Rounds laten zich niet zomaar de tent uit jagen.

Het contact tussen de twee clubs is inmiddels zo verstoord dat bestuursleden van SV De Heerhugowaard het huurcontract opzegden. Ze eisen dat SV All Rounds per 1 mei het verenigingspand aan De Vork verlaat.

Inmiddels zijn er drie nieuwe vergunninghouders aangetreden en heeft het bestuur de ingenomen wapens en vergunningen weer terug . "Het strafrechtelijk onderzoek heeft voor nu niets opgeleverd en is opgeschort. Mochten er zich nieuwe feiten voordoen, kan het onderzoek weer hervat worden", is de verklaring van de politie.

Schietvereniging De Heerhugowaard is hoofdbeheerder van het pand aan De Vork en verhuurt de schietbanen ook aan twee andere verenigingen. Elke schietclub heeft een eigen kluis. Bij SV All Rounds verdwenen daar begin mei enkele wapens .

"We gaan nu verder praten en kijken of we er nog uitkomen"

Dat wilde SV All Rounds gaan uitvechten in de rechtbank. Maar daar ging de rechter nog niet mee akkoord. Eerst moeten de clubs samen naar mediation. "Er is aangegeven dat we eerst in gesprek moeten. Daar is het bestuur van SV All Rounds nu ook mee akkoord gegaan", verklaart SV De Heerhugowaard.

De rechter geeft de twee schietverenigingen tot 10 maart de tijd om het zonder advocaten op te lossen. "We gaan nu verder praten en kijken of we er nog uitkomen. Op basis van die uitkomst zal de rechter de zaak afhandelen of een uitspraak doen."

'Kan geen foutje zijn'

Bestuurslid van SV All Rounds, Piet Otto, zei vorig jaar oktober tegen NH Nieuws dat het zou gaan om een administratieve fout. De wapens zijn volgens hem niet vermist, maar legaal doorverkocht. Hij zou de wapens zelf uit de kluis hebben gehaald, met medeweten van de politie. Die verklaring werd later door het hele bestuur ingetrokken.

"Ze hebben een kronkel in de wet gevonden", reageerde het bestuur van De Heerhugowaard eerder. "Nu die leden zijn goedgekeurd, komen de ingenomen wapens gewoon weer terug in hun bezit. Het onderzoek ligt stil door een gebrek aan bewijs. Maar drie wapens niet kunnen herleiden, kan geen administratief foutje zijn."