Politie wees Jarno eerst de deur, maar bezorgt nu toch excuses en bloemen

Drie weken geleden vond Jarno langs een bushalte bij de Zaanse Schans een tas vol met geld en documenten en besloot hem mee naar huis te nemen.

Geen hulp

Jarno wilde de tas bij de politie langs brengen, maar stond bij het politiebureau van Purmerend voor een dichte deur. Hij besloot daarom de tas mee naar huis te nemen en later die avond de politie nog een keer te bellen. Dat bleek tegen het verkeerde been van de politie. Het politiebureau was namelijk geen plek voor gevonden voorwerpen en hij moest de tas bij de gemeente afgeven.

Na een lange zoektocht was het uiteindelijk de Maleisische ambassade die kon helpen: binnen een uur waren de mensen opgespoord en kon de tas naar ze toegestuurd worden.

Toch excuses

Jarno werd gisteravond opeens verrast aan de deur. "Gisteravond rond een uurtje of acht stonden er agenten aan de deur en vroegen naar mij. Ik wilde ze binnen uitnodigen, maar ze moesten weer verder en gaven vervolgens een boeket bloemen met een kaartje erbij."

Jarno vindt het een mooi gebaar. Toch is het voor hem vooral belangrijk dat de tas weer veilig terug is. "Dat de tas terug is bij de eigenaren, dat is het belangrijkste voor mij."