De Peiling: ik ben dol op de Hollandse pot

Boerenkool, hutspot, zuurkool: gestampte aardappelen met groenten staan in de winter vaak op het menu bij de Noord-Hollanders. Alleen de populariteit van stamppot daalt. Vooral jongeren zetten de Hollandse maaltijden als witlof, andijvie en erwtensoep steeds minder vaak op tafel. Smul jij nog vaak van de Hollandse pot of staat het minder vaak op het menu?

De stamppotgroente worden steeds minder vaak op het boodschappenlijstje gezet. Vooral een stijgende populariteit van tomaat, komkommer en ui zorgde ervoor dat de koolsoorten in de lijst zijn gedaald. In de top tien staan bloemkool en broccoli, maar als we naar andere koolsoorten kijken zoals spruitkool, zuurkool, spitskool en boerenkool, staan deze rond plek 20-25.

Vooral witlof verliest populariteit. Jongeren eten het amper meer en als men aan witlof denkt, dan denken ze vaak aan de bittere nasmaak. Van de jongeren onder de dertig jaar koopt 40 procent weleens witlof. Onder de 65-plussers is dat maar liefst 90 procent. Dat blijkt uit cijfers van de vereniging GroentenFruit Huis.

Gemaksgeneratie

Hoe komt dat toch, dat het koopgedrag zo verschillend is tussen de generaties? Doordat zo'n zeven miljoen Nederlanders onder de zogenaamde gemaksgeneratie vallen. Het gaat dan om de Generatie Z (8-24 jaar) en Millennials (25-40 jaar). Zij besteden een groter deel van hun inkomen aan uit eten gaan dan oudere generaties en koken dus minder. Het aantal jongeren dat geen zin heeft om te koken groeit nog altijd.

Staat bij jou de hete bliksem, hutspot of blote billetjes in het gras nog wel eens op tafel? Of moet je niks hebben van de Hollandse pot?