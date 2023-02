Jaar na oorlog vertellen Oekraïense vrouwen: "Ik wil niet dat mijn zoon mensen wil doden"

"Ik denk niet dat ik ooit nog terug ga." Kateryna breekt als ze zichzelf de woorden hoort uitspreken op het podium van debatcentrum De Pletterij in Haarlem. Samen met vijf andere vrouwen uit Oekraïne en een landgenoot die haar gevoelens weet te leggen in liedjes, vertellen ze hun verhaal. Ze zijn zenuwachtig om zo hun verhaal te vertellen voor het volle zaaltje met draaiende camera's. Maar ze lijken niet anders te kunnen, een jaar nadat ze hun land moesten verlaten.

Ze leven al een jaar in containerwoningen in Zandvoort, in een hotel in Hoofddorp, op een schip in Haarlem of in het Raeckshotel in het centrum van de stad. Twee van hen wonen al langer in Haarlem. Zoals Olena, zwanger van haar derde kind. Ze vertelt dat zij al sinds 2018 in Nederland woont. Omdat haar man toen al voorzag dat het conflict tussen Oekraïne en Rusland uiteindelijk zou uitdraaien op oorlog.

Ik voelde me schuldig dat ik hier ben, terwijl mijn moeder in de kelder schuilt"

De 19-jarige Anna was net aan het backpacken in Nederland en was de avond ervoor in Amsterdam gearriveerd. Na een avond stappen kreeg ze in de ochtend van 24 februari heel veel appjes van vrienden dat ze het zo erg voor haar vonden. Geen idee wat ze moest doen, trof ze op De Dam een groepje van 10 landgenoten die aandacht vroegen voor de invasie van Rusland. Ze kon onderdak krijgen bij één van hen. En ze besefte: "I am stuck here."

De vrolijke Anna, die het publiek kan laten lachen om de rugzak met een tandenborstel, twee paar sokken en make-up die ze bij zich heeft, vertelt even later over het overweldigende gevoel van schuld. "Dat ik hier ben en niet daar, terwijl mijn moeder in de kelder schuilt."

Ook zangeres Dana vertelt met een gebroken stem dat ze op die dag dat de Russen binnenvielen met tanks en bommen, het eigenlijk niet kon geloven. "Binnen een half uur moest ik mijn hele leven in een koffer stoppen en zat ik om 05.30 op 24 februari in de verkeersfile naar de grens." Ze moet even op adem komen voordat ze haar lied ten gehore kan brengen.

Tekst gaat door na video