Krommeniërs maken 'mevrouw Blik' zielsgelukkig: nieuwe bakfiets voor zwerfvuil

Ze was al bekend als 'mevrouw Prik' in Krommenie en omgeving, maar afvalverzamelaar Gerda Brasser is de laatste tijd zo goed bezig met het inzamelen van blikjes dat er een bijnaam is bijgekomen. 'Mevrouw Blik' deed haar inzamelingsrondes eerst op de fiets, maar haar hobby liep wat uit de hand. Deze mannen uit Krommenie maakten haar dit weekend zielsgelukkig: ze zorgden belangeloos aan een gepimpte bakfiets.

NH Nieuws

Blik heeft de prioriteit, maar op de rondes door Krommenie met haar gelijknamige vriendin Gerda pakt mevrouw Blik zowat alles mee wat ze op straat ziet liggen. "Het mooiste blijft toch statiegeldflessen hoor." Het geld dat ze ophaalt houdt ze niet zelf: alles gaat naar dierenwelzijnsorganisaties. Op haar rondes kwam ze geregeld langs de loods annex garage waar René Schleich aan het werk was met zijn mannen. Hij heeft regelmatig blikjes over, dus vroeg hij haar een keer binnen of ze ze mee wilde nemen. Dus kwam ze. Ruimte te kort "Ik heb een fiets met grote fietstassen", vertelt Gerda met een kenmerkende lach. "Als er ruimte te kort was had ik draadjes om zakken aan de fietsmanden te bevestigen. De buurvrouw ging dan mee en af en toe lagen we blauw van het lachen, maar het is altijd nog gelukt." Toch was het een beetje behelpen, zag René. "Het was het net niet. Tasje voor tasje erbij, het was eigenlijk te gevaarlijk." Bekijk hier de reportage van NH Nieuws waarin Gerda nog bijkomt van de verrassing. Tekst loopt door onder de video.

Deze Krommeniërs hielpen 'mevrouw Blik' aan nieuwe gepimpte bakfiets - NH Nieuws

De eerste ronde met de nieuwe bakfiets is al gedaan en het is nog even wennen om er op te rijden, maar Gerda is nu één van de gelukkigste inwoners van Krommenie. "Ik ben de hele dag lekker met mijn kar bezig geweest, en de eerste grote ronde gemaakt naar de oud ijzerboer. Toch 25 euro opgehaald." Ze sluit af: "Het gaat nu zo hard omdat er mensen meehelpen. Ik heb nu een groot olievat waar de hele verzameling in gaat. Zowat elke dag ben ik nu bij de ijzerboer of flessen aan het inleveren bij de supermarkt." Grijnzend: "Het is zowat een dagtaak geworden, goed hè?" Meehelpen Mensen die dat willen kunnen meehelpen. Je mag blikjes, flesjes, metaal en ijzer bij haar achterlaten achter het hek of bij het groene vat op haar adres: Duinkerken 16 in Krommenie.