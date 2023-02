Brandje in complex voor mensen met beperking in Den Helder, "Bewoner is buiten"

In een wooncentrum voor mensen met een beperking aan de Dintelstraat in Den Helder woedde vanavond een brand. Inmiddels heeft de brandweer alles geblust. Er kwam veel rook vrij maar niemand is gewond geraakt.

Er klonken net veel sirenes in de wijk: rond 23.20 uur werd er alarm geslagen voor de brand in het appartementencomplex De Zeemeeuw. "De bewoner staat buiten met diens begeleider", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten.

De brand was 'kort en snel'. Hoe die precies is ontstaan, is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat er een matras in brand stond. "Die is naar buiten gegooid. Daarna heeft de brandweer het appartement geventileerd."

Op dit moment wordt de woning dus geventileerd. Het is niet duidelijk of de bewoner nog terug kan vanavond.