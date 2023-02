Eén wijk in Heemstede biedt oplossing voor de grote problemen in het dorp

"Het is een afwerkplek. Er wordt drugs gebruikt en gedeald, twee van mijn drie honden durven daar ‘s nachts niet eens te lopen", vertelt Margareth van Straten over de nieuw gekozen plek om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in Heemstede. Buurtgenoot Rob Heijne kijkt vanaf zijn huis uit op de parkeerplaats van het Oude Slot en is het met Margareth eens. "Het is daar een stille duistere plek."

Dit zijn enkele bezwaren voor de nieuw gekozen plek om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Opvallend is dat de gemeente een paar honderd meter verderop ruimte ziet om een ander groot probleem op te lossen. Op één van de honkbalvelden van RCH-Pinguins komt een locatie voor een tijdelijke school. Nog een paar honderd meter verderop worden nu al statushouders opgevangen op de parkeerplaats van sportclubs. Deze locatie wordt afgebouwd.

De parkeerplaats achter het oude slot

Uitzicht van de wijk op de parkeerplaats

De andere opvang units in de buurt

Door alle grote veranderingen die de buurt te wachten staat, was het dus tijd voor een goed gesprek tussen de gemeente en de buurt. Ondanks de bezwaren is er een gemoedelijke sfeer op de informatieavond in het Raadhuis voor omwonenden. "Ik heb wel het idee dat de gemeente naar ons luistert", vertelt Rob, die de locatie op zich wel goed gekozen vindt. "Er moet alleen nog veel qua veiligheid gebeuren zoals meer verlichting en hekken bij het water." Wethouder Sam Meerhoff gaat in op het bezwaar van drugsgebruik, waar hij niet de cijfers van kent. "Het is wel bekend dat er meldingen zijn, maar de bewoners kennen de problemen beter dus moeten we goed naar de buurt luisteren. Zij zijn er iedere dag."

"Wij moeten die mensen gewoon helpen" Willemien Ruygrok

Buurtbewoner Willemien Ruygrok baalt vooral van de overdreven reacties van buren. Ze vindt dat iedereen heel hard tekeer gaat, het vervolgens overwaait en het allemaal heel erg meevalt. "Wij moeten die mensen gewoon helpen". Ook andere buren staan ondanks de grote opgave voor hun wijk niet onwelwillend tegenover de plannen. "Ik hoop dat de Oekraïners mij een keer koffie aanbieden."

De units op de kohnstamlaan verhuizen mee naar de nieuwe locatie