Amsterdam aA nl Amstel Tijgers van het eerste uur in het zonnetje gezet: "We waren zo schaatsgek in die tijd"

Bijna zestig jaar geleden, in 1964, werden de Amstel Tijgers opgericht. Een paar leden van het eerste uur werden in de Jaap Edenbaan voor de wedstrijd tegen Eindhoven in het zonnetje gezet.

Amstel Tigers 1967

Voor de Amsterdam Tigers, zo heet de club nu, begon het allemaal aan het begin van de jaren '60. De allereerste spelers konden prima schaatsen én hockeyen, maar de combinatie daarvan was nieuw. "Toen wij na de opening van de ijsbaan begonnen, moest je daar niet naar kijken. We waren veel te oud toen we met ijshockey begonnen", zegt oud-speler Rob Cohen, die zelf achttien jaar was toen hij aan de sport begon. Ook Richard Arentz speelde in dat team. Hij was zelfs een van de eerste bezoekers van de toen net geopende Jaap Edenbaan. "Ik was een van de eersten die op de buitenbaan ging schaatsen. Ik was nummer vier of vijf die een kaartje kocht. Ik heb er zo'n twee uur voor in de rij gestaan."

"We hadden vroeger niet eens een scorebord, het was allemaal een beetje minimaal op dat moment" Richard Arentz, oud-speler Amstel Tijgers

Het verschil tussen de beginjaren en nu is groot. Volgens Arentz was er, los van een paar vrienden en familieleden, bijna geen publiek. "We hadden vroeger niet eens een scorebord, het was allemaal een beetje minimaal op dat moment." Tekst gaat verder onder foto.

Wim van Rossum 1967

Richard Arentz 1967

Amstel Tigers 1967

In de historie is de club vijf keer landskampioen geweest. Begin deze eeuw waren de echte succesjaren, van 2002 tot en met 2005 waren de Tigers vier keer achter elkaar de beste van Nederland. Volgend jaar is het jubileumjaar, dan zal de club van alles organiseren.