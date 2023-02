Amsterdamse scholen krijgen nieuwe lessen over Februaristaking: "We kunnen er nu ook veel van leren"

Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 heeft nieuwe lessen ontworpen over de Februaristaking. Deze week worden die getest, op onder andere het Cartesius Lyceum, voordat ze volgende week voor alle Nederlandse middelbare scholen beschikbaar zijn. Aankomende zaterdag is het 82 jaar geleden dat de Februaristaking plaatsvond.

Tienduizenden Amsterdammers legden op 25 februari 1941 hun werk neer uit protest tegen de eerste grootschalige razzia van de Duitsers. Hierbij werden vierhonderd Joodse Amsterdamse mannen opgepakt. Dit zorgde voor heel veel onvrede in de stad. Nadat er vroeg in de ochtend een pamflet werd verspreid, gingen die tienduizenden Amsterdammers in protest.

Vanaf de derde klas kunnen kinderen vanaf komende week les krijgen over deze periode in Amsterdam. De proeflessen op het Cartesius worden nog door het comité gegeven, maar straks is het de bedoeling dat leraren het kunnen downloaden en de les zelf kunnen geven.

Empathie

In de les worden verhalen van zes betrokken personages verteld, waar de leerlingen vervolgens induiken. "We laten ze ervaren hoe het is om bij die stakingen betrokken te zijn", vertelt bedenker Jaïr Stranders. "We vergeten nog wel eens te verplaatsen in een ander en empathie te tonen, op deze manier ben je daar toch mee bezig."