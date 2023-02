Trimbos zet vraagtekens bij 0.0-trend: "Onduidelijk of mensen alcohol laten staan"

We drinken steeds meer alcoholvrije dranken in de stad. Die trend is te merken in restaurants en kroegen, vertelt Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amsterdam. Ook zijn lokale brouwerijen drukker dan ooit met het produceren van alcoholvrije en -arme bieren en kent de stad sinds kort zelfs een 0.0-slijterij. Een goede ontwikkeling voor onze gezondheid zou je denken. Toch zet Carmen Voogt, onderzoeker bij het Trimbos Instituut, daar vraagtekens bij: "We weten niet of het naast alcohol, of in plaats van wordt gedronken."

De kanttekening die Voogt plaatst, komt voort uit eerder onderzoek van het RIVM in samenwerking met het Trimbos- instituut: zo steeg de vraag naar alcoholvrij bier in supermarkten en slijterijen tussen 2013 en 2020 met 316 procent. Daarentegen zagen onderzoekers in die periode geen daling bij het alcoholgebruik onder jongeren en volwassenen. "In die zin kan je zeggen dat het aannemelijk is dat alcoholvrije dranken ernaast worden gedronken en niet per se in plaats van", zegt Voogt.

Volgens Voogt kan dat mogelijke risico's met zich meebrengen: "Als alcoholvrij meer wordt gedronken, neemt de zichtbaarheid van alcoholmerken toe. Zo komen jongeren, of kinderen, eerder in aanmerking met de marketing van grote alcoholmerken. Op die manier kan alcoholvrij het alcoholgebruik normaliseren." Bovendien kunnen jongeren eerder in aanraking komen met de smaak van alcohol. "Dat zagen we ook bij de e-sigaret. Dat was een opstapproduct voor de tabakssigaret", zegt Voogt.

Ernaast of in plaats van

Om de populariteit van alcoholvrije dranken op waarde te schatten, is het volgens Voogt belangrijk om te onderzoeken welke invloed de consumptie van alcoholvrije dranken daadwerkelijk heeft op het alcoholgebruik van mensen. Als blijkt dat mensen het toch in plaats van alcohol drinken, in een situatie waarin ze normaal ook alcohol zouden drinken, kan het volgens Voogt wel positieve effecten hebben.