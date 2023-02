Ook bij de fans van Apollo Amsterdam zonk de moed in de schoenen: "Verwachtingen zijn wel lager"

Voor het eerst dit seizoen wonnen de basketballers van Apollo Amsterdam een wedstrijd. Zaterdag versloeg het team van Wierd Goedee Den Helder Suns in de laatste seconden met 84-81. Vooraf waren de verwachtingen bij de fans niet al te hoog. "Mijn verwachtingen zijn lager dan vorig jaar, want ze hebben nog niets gewonnen", sprak een Amsterdamse fan vooraf.

De oorzaak van de vele verliespartijen, is dat Apollo een enorm jong team is. "Het doel is om jonge spelers te laten ontwikkelen", aldus Goedee.

NH Sport was zaterdag aanwezig en maakte de bovenstaande reportage.