In Noord-Holland begint de werkweek, in Zwaag schenken ze nóg een biertje in

Op de maandagmorgen na het carnavalsweekend lijkt het wel zondag in Zwaag. Terwijl in de rest van de provincie de werkweek begint, slapen feestvierders in Zwaag hun roes uit en maken zij zich voorzichtig op om vanavond de polonaise te hervatten tijdens het zogenaamde Zottenbal. Carnaval in Zwaag is legendarisch en een echte publiekstrekker. Ieder jaar weer rolt de grootste stoet praalwagens boven de grote rivieren door het dorp. Tot dinsdag is Zwaag in de ban van carnaval.

De maandag na carnaval voelt als een zondag in Zwaag

De meeste mensen lijken nog te slapen als we de dag na de optocht een rondje door het dorp rijden. Afgezien van een enkele wandelaar zijn alleen schoonmakers met bladblazers en veegauto's aan het werk. Ze beklagen zich over de grote hoeveelheid stro die dit jaar op straat ligt. "We hebben geen idee waar ze het voor gebruiken, maar overal ligt stro, de troep is groter dan vorig jaar", zegt een bestuurder van een veegwagen. Zes uur eerste biertje Verder treffen we Pieter Beerepoot die onderweg is om een springkussen op te halen dat langs de route van de carnavalsstoet stond. Hij heeft het zwaar op the day after, zegt hij. Toch begint hij te glimmen bij het vooruitzicht om een uur of zes zijn eerste biertje weer aan de lippen te zetten.

"Carnaval in Zwaag is voor iedereen, jong en oud" Prins Kukel de Feurste

"Eens per jaar moet dat kunnen", aldus Beerepoot, die ons aanraadt zeker even bij Prins Kukel de Feurste langs te gaan om te polsen hoe die het maakt. "Hij woont hier om de hoek, in zijn tuin staat een groot bord", wijst Beerepoot ons de weg. Lief en leedbezoek De Prins blijkt niet thuis. Uitslapen zit er ook niet in voor Alexander de Haan, alias Prins Kukel de Feurste. Hij is vroeg op om de zogenaamde lief en leedbezoeken af te leggen. Hij brengt zoals de traditie wil een bezoek aan Zwagers die om de een of andere reden, meestal ziekte, geen carnaval kunnen vieren. Na een kwartiertje komt Prins Kukel voorgereden, compleet met hofdames en een adjudant achter het stuur. "Dat hoort ook bij de taak", zegt de Prins, die een frisse indruk maakt. "Carnaval in Zwaag is voor iedereen, jong en oud, voor mensen die mobiel zijn en voor hen die minder mobiel zijn", aldus Prins Kukel de Feurste, die nog tot en met dinsdag de scepter zwaait in Zwaag.

