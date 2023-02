Hilversum wil nieuw Go Sharing-fiasco voorkomen: "Dienst voor bepaalde periode kunnen garanderen"

Hilversum wil een fiasco als met de deelscooters van Go Sharing voortaan zien te voorkomen. Nu de gemeente al maanden werkt aan regels voor aanbieders van deelvervoer is een van de uitgangspunten dat de dienst wel voor een bepaalde afgesproken tijd geleverd moet kunnen worden.

Dat gaat niet meer op voor de gifgroene e-scooters van Go Sharing. Het bedrijf stelde dat de deelscooters in Hilversum niet rendabel waren en haalde ze plots weg, later ging het moederbedrijf failliet.

Zover is het niet gekomen. Felyx heeft inderdaad interesse getoond, maar heeft zich vooralsnog niet officieel gemeld als aanbieder. De wit-paarse scooters van Check zijn nu volop te zien in het Hilversumse straatbeeld.

Even leek het erop dat Hilversum afgelopen zomer al 300 deelscooters binnen de gemeentegrenzen zou hebben staan. Go Sharing was twee jaar geleden de eerste met 100 elektrische scooters. Niet lang daarna meldden Check en Felyx zich ook bij de gemeente. Ook deze bedrijven wilden 100 scooters neerzetten.

Tot nu toe is het zo in Hilversum dat de gemeente geen nee kan zeggen tegen elke aanbieder die deelscooters wil neerzetten. Hilversum heeft daar namelijk nog geen regels voor opgesteld. Dat komt omdat deze markt relatief nieuw is in Nederland. Bij de buren in Gooise Meren zijn ze nu bijvoorbeeld ook bezig met deze materie.

Juist omdat deze markt qua regelgeving nog braak lag en er in eerste instantie veel aanbieders zich meldden, moest Hilversum snel aan de gang met een vergunningsstelsel. Hilversum wil niet overspoeld worden met deelscooters en -fietsen. Daarbij moet de openbare ruimte geen parkeergarage worden van het deelvervoer.

Verkeersveiligheid

"Wij willen een positieve bijdrage van deelvervoer aan de dagelijkse verplaatsingen van inwoners faciliteren zonder dat dit ten koste gaat van de algehele kwaliteit van de leefomgeving en de verkeersveiligheid. Om die reden willen wij voorwaarden verbinden aan het aanbieden van deelvoertuigen op straat", reageert de gemeente op vragen van NH Nieuws.

In het pakket aan regels staat onder meer hoeveel deelscooters Hilversum maximaal wil hebben, hoeveel vervoersmiddelen een aanbieder mag plaatsen en waar deze dan wel en niet geplaatst mogen worden om zo ook de overlast te beperken. In het centrum, waar het al heel druk is, mogen de scooters nu al niet worden neergezet.

En andere regel die Hilversum wil invoeren, is dat een aanbieder voor een bepaalde tijd de dienst moet kunnen leveren. Dat is de waardevolle les die de gemeente heeft geleerd uit het fiasco met Go Sharing.

Geen garantie

"In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat bijvoorbeeld een vergunningstelsel om deelscooters toe te staan geen garantie is dat een aanbieder om wat voor reden dan ook de op een bepaalde dag de stekker eruit trekt", aldus de uitleg. "Daarom onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om in de nadere regels de dienstverlening van aanbieders over een vooraf bepaalde periode te garanderen. Deelvervoer vinden we namelijk belangrijk om onze ambities te verwezenlijken."

Eerder sprak de gemeente de hoop uit dat de regels voor het aanbieden van deelvervoer begin 2023 van kracht zouden moeten zijn. Dat is te optimistisch gebleken. Het streven is nu om de regels voor komende zomer te hebben vastgesteld.