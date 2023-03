Échte vriendschap: Danny schaatst 400 kilometer voor zieke 'gangmaker' Marco

De voorliefde voor de fiets en de schaats bindt Danny en Marco al van jongs af aan. Samen maakten ze duizenden kilometers, op de pedalen of de ijzers. Nu Marco door de hartspierziekte PLN is uitgeschakeld, schaatst zijn beste vriend Danny door. Voor Marco. In Oostenrijk maakte hij 400 'vriendschapskilometers' en haalde hij enkele duizenden euro's voor onderzoek op. "Ik ben supertrots op hem."

Danny (links) schaatst 400 kilometer voor zieke Marco (rechts) - Privéfoto

Drie jaar geleden beleeft Marco de spannendste dag van zijn leven. Tijdens een fietsrondje moet hij constant stoppen. Het gaat niet. "Mijn energie was op, ik kwam gewoon niet meer vooruit. Ik kon gelukkig zelf naar huis fietsen, maar een paar uur later lag ik wel in het ziekenhuis." Na meerdere ziekenhuisbezoeken komt de oorzaak aan het licht: hij heeft PLN, een erfelijke en onbehandelbare hartspierziekte. De diagnose zet de wereld van de sportman op zijn kop en beperkt hem enorm. "In het begin wist ik niet dat het zo'n impact zou hebben. Nu zit ik thuis en rommel ik wat in de tuin, lees ik de krant of maak ik een sudoka. Een spannend leven heb ik niet meer." Erfelijke ziekte Omdat het een erfelijke ziekte is, zijn vaak gezinnen getroffen. Toch is hij de enige in zijn familie die aan deze ziekte lijdt. "Waarschijnlijk is het een genetisch foutje in mijn DNA. Mijn drie broers, zus en twee dochters worden nu wel elk jaar gecontroleerd door de cardioloog." Fietsen en schaatsen - samen met zijn vriend Danny - zit er niet meer in voor Marco. Al sinds de lagere school in Andijk zijn de twee door het schaatsen en fietsen onlosmakelijk met elkaar verbonden. De sport loopt als een rode draad door hun leven. Kilometers maken, bij regen of zonneschijn. Ze raken al op jonge leeftijd verslaafd aan de pedalen en het ijs.

Danny na zijn schaatstocht in Weissensee - Privéfoto

Waar Marco niet meer kan, gaat Danny door. Voor Marco. Op de Oostenrijkse Weissensee schaatst hij in totaal 400 vriendschapskilometers, uitgesmeerd over twee dagen. Met de inmiddels bijna 3.000 euro die is ingezameld, hoopt hij bij te dragen aan het vergroten van de genezingskans.

Wat is PLN? De genetische hartspierziekte PLN is op dit moment een onbehandelbare ziekte die wordt veroorzaakt door een erfelijke mutatie in het DNA. Dragers van deze mutatie in het PLN (phospholamban) gen lopen een groot gezondheidsrisico dat zich kan uiten in hartfalen, ritmestoornissen en zelfs plotseling overlijden. Bij zo'n 1.500 mensen is de ziekte inmiddels vastgesteld. Er is nog geen geneesmiddel ontdekt.

Hoewel hij nuchter terugblikt op zijn tocht, grijpt de toestand hem aan. "Als je dan aan het schaatsen bent, dan denk je nog wel eens terug aan die tijd dat we samen schaatsten. Het is wel even slikken: we hebben samen prachtige herinneringen opgebouwd", vertelt hij met een brok in zijn keel. Gangmaker Er valt voor even een stilte, waarna hij verder gaat. "Marco had het ook makkelijk gered. Hij reed altijd voorop, was een echte gangmaker." Een paar uur na de finish bellen ze met elkaar. "Zijn beide tochten heb ik op de voet gevolgd. Ik was er graag bij geweest, zodat ik hem bij de finish kon opwachten. Maar lichamelijk lukt dat gewoon niet meer", zegt Marco. "Ik kan alleen maar zeggen dat ik supertrots ben. Het is een bijzondere actie van mijn vriend."

Danny en Marco na een toertocht - Privéfoto