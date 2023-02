Amsterdamse gemeenteambtenaren de straat op: wie krijgt welke loonsverhoging?

In de cao-onderhandelingen voor de gemeenteafdelingen die door heel het land bezig zijn met een estafettestaking, is één van de hete hangijzers de loonsverhoging. De vakbonden willen voor alle medewerkers dezelfde verhoging van 12 procent. De gemeente Amsterdam wil liever dat vooral de lager betaalde medewerkers er geld bij krijgen - maar het is niet alleen aan Amsterdam om dat te bepalen.

Drie weken geleden stond het Jonas Daniël Meijerplein nog vol met honderden gemeenteambtenaren. Vandaag, de eerste dag van de staking van één week, is de opkomst bij de Stopera een stuk bescheidener. Medewerkers staan in kleine groepjes bij elkaar en drinken koffie, meegebracht door FNV-medewerkers. Vakbondsbestuurder Fred Bos van de FNV legt uit wat het verschil is met de werkonderbreking van drie weken terug. "We zijn vandaag stakers aan het registreren. De werkgever gaat geld inhouden, wij keren de stakers een stakersuitkering betalen." Hij verwacht in totaal dat er zo'n zeshonderd mensen langs zullen komen om zich te registreren. Salaris Eén ding is nog steeds hetzelfde: de vakbondseis van een loonsverhoging van 12 procent. Die moet gelden voor alle medewerkers van de afdelingen THOR, Afval & Grondstoffen en Stadswerken, van stratenmaker tot manager. Hierdoor zouden de best betaalde werknemers er het meeste geld bij krijgen.

"Wij vinden dat de werknemers met lagere salarissen meer geld moeten overhouden" Hester van Buren, wethouder van Financiën

De vakbonden onderhandelen hierover met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Lastig, omdat niet alle gemeenten hetzelfde willen. "Ik zit in de onderhandelingsdelegatie", vertelt Hester van Buren (PvdA), de Amsterdamse wethouder van Financiën. "De afspraken zijn landelijk en we onderhandelen namens alle gemeenten." De gemeenten moeten dus eerst onderling bepalen wat de koers is. Grootste verhoging voor laagste inkomens De gemeente Amsterdam zou het liefste zien dat werknemers met lagere salarissen een grotere verhoging krijgen. "Wij vinden dat zij meer geld moeten overhouden." Ambtenaren met een beter salaris moeten wat Van Buren betreft genoegen nemen met een kleinere sprong. "Vooral de mensen in de lagere loonschalen hebben problemen met het betalen van de rekeningen en de boodschappen. Wij sturen dus aan op een gedifferentieerd loonaanbod." FNV-bestuurder Bos zegt dat zo'n loonaanbod tot nu toe nog niet is gemaakt door de VNG. "Dus als ze dat willen, moeten ze dat vooral op tafel leggen." Van Buren bevestigt dat de VNG nog geen eindbod heeft gedaan in de gesprekken. Hoewel ze begrip zegt te hebben voor de staking, roept de wethouder de bonden op om terug te keren naar de onderhandeltafel. "We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot een goede cao te komen."