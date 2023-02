Feestelijke carnavalsoptocht in Zwaag: De Striphelden kronen zich tot winnaars

De 56e editie van de carnavalsoptocht in Zwaag was weer een succes. Meer dan 50 groepen liepen mee in de optocht. De één als loopgroep en de ander met een enorme praalwagen. Traditiegetrouw werden er ook weer prijzen uitgereikt aan de verschillende creaties. 'De Striphelden' werden zowel door de jury als het publiek uitgeroepen tot mooiste praalwagen.

Dat alle groepen de afgelopen weken hun stinkende best hebben gedaan voor hun creaties, was duidelijk te zien aan de kleurrijke optocht in Zwaag. Toch was er een jury met de moeilijke taak om 'de mooiste' aan te wijzen. De grote winnaar is de wagen van De Striphelden, die naast de jury ook het publiek overtuigde.