Tonnen voor West-Friese musea: "Belangrijk dat we als ons museum blijven ontwikkelen"

Verschillende musea in West-Friesland hebben honderdduizenden euro's ontvangen van de Vriendenloterij. Met een half miljoen heeft het Westfries Museum in Hoorn het hoogste bedrag gekregen. In totaal is er bijna 135 miljoen euro verdeeld onder aangesloten culturele partners, clubs en verenigingen in Nederland.

Directeur Ad Geerdink van het Westfries Museum is blij verrast met een cheque ter waarde van 500.000 euro. Dit geld wordt besteed aan het verbreden en inclusief maken van de verhalen over de Gouden Eeuw. "We kunnen dit geld goed gebruiken. Want geschiedenis doet ertoe, het belang daarvan moet niet worden onderschat", zegt Geerdink. "Iedereen wil zich in het verhaal over het gezamenlijke verleden kunnen herkennen, een verhaal waarin ook de geschiedenis van jouw voorouders een plek heeft gekregen." Verbindend verhaal Volgens de directeur groeit het Hoornse museum met de tijd en maatschappelijke behoeften mee. "We gaan daarom een meerstemmig, inclusief en verbindend verhaal vertellen over de zeventiende eeuw. Niet door de verhalen over de handelsexpertise en rijkdom te wissen, maar door deze aan te vullen met nieuwe, niet eerder gehoorde verhalen waarin ook ruimte is voor de schaduwzijde van het succesverhaal." Naast het Westfries Museum heeft ook de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik een zeer groot bedrag ontvangen. Naast het vaste bedrag van twee ton krijgt het museum ongeveer 140.000 euro extra dankzij deelnemers van de loterij. Tekst gaat verder onder de foto.

Blije gezichten bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik na in ontvangst nemen cheque - WEEFF

Ook directeur René van den Broeke is blij met de bijdrage, vanwege het grote belang van verdere ontwikkeling van het grootste rijdende museum van Nederland. Al helemaal omdat steeds meer mensen ervoor kiezen om speciaal voor de Museumstoomtram mee te spelen. "Dat is een veelzeggende, mooie ontwikkeling" aldus van den Broeke. Het geld dat beschikbaar wordt gesteld aan de Museumstoomtram wordt onder meer gebruikt om de publieksparticipatie bij het Tramstation Hoorn, waar ook de werkplaats is, verder in te kunnen richten. Met het ontwikkelen van het stationsgebied De Poort van Hoorn verwacht het museum een kwaliteitsimpuls te geven aan het gebied, hun collectie beter te presenteren, meer vrijwilligers in te zetten en te zorgen dat er verdere groei komt in het jaarlijks aantal bezoekers.