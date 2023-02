Amsterdam aA nl De afvalmakelaar zorgt ervoor dat bedrijfsafval weer grondstof wordt

Het Amsterdamse bedrijf Seenons is gespecialiseerd in bedrijfsafval en maakt daar uiteindelijk weer een product van waarmee bijvoorbeeld kleding kan worden geverfd. Maar dat afval van tevoren scheiden, waarmee het allemaal begint, is niet eenvoudig. "We willen zo veel mogelijk afval redden van de verbrandingsoven."

Afval scheiden moet je leren! Maarten Mulder van de Hogeschool van Amsterdam is onderzoeker aan projecten omtrent de circulaire economie. Volgens hem speelt gedrag bij afval scheiden een belangrijke rol. Bij papier en glas gaat dat tegenwoordig heel goed. Dat komt omdat het inmiddels bijna vanzelfsprekend is om glas naar de glasbak te brengen en oude kranten te sparen voor de voetbalclub. Maar dat moet veel beter. Zo'n 60 procent van het huishoudelijk afval wordt gescheiden opgehaald, maar met name plastic verpakkingen maken van sorteren een hachelijke zaak. Je moet de verschillende kunststoffen kunnen herkennen. Maar vooral moeten verpakkingen beter. Dat kan door één soort materiaal te gebruiken dat goed te scheiden is. Monostroom van afval Ook bedrijven hebben te maken met afval. Meestal veel meer dan een gemiddeld huishouden, maar gelukkig wel heel veel van hetzelfde. Een grote 'monostroom', zoals Maarten Mulder het noemt. En als we een goede bestemming voor dat afval kunnen vinden, zijn we weer een eind verder op weg.

Afvalmakelaar Het Amsterdamse bedrijf Seenons heeft zich gespecialiseerd in bedrijfsafval. Waar het ene bedrijf graag van af wil, is het voor de ander een grondstof. De werknemers van Seenons krijgen nooit vuile handen, want hoewel ze de spil zijn van grootschalige afvalverwerking, zien ze dat afval zelf nooit. Als afvalmakelaar bemiddelen ze tussen aanbod en vraag.

Inmiddels rijden de busjes van Pantar hun dagelijkse ritjes langs de Amsterdamse horeca om koffieprut op te halen. In een loods in de haven wordt dat verzameld, waarna het gebruikt wordt voor de teelt van oesterzwammen. Maar er wordt ook kleurstof van gemaakt voor de kledingindustrie.

Het uiteindelijke doel is om al het bedrijfsafval weer te gebruiken als grondstof. "We willen zo veel mogelijk afval redden van de verbrandingsoven", aldus Kim van Doorn van afvalmakelaar Seenons. Om zoveel mogelijk bedrijven mee te laten doen is het systeem simpel gehouden. Maar uiteindelijk gaat het om gedrag. Doe je wat moeite om te scheiden, of gooi je alles op de grote hoop?