Eigen vuil eerst: Amstelveen weigert op te draaien voor vuilnisstaking hoofdstad

De gemeente wijst inwoners er via een bericht op Facebook op om het bewijs alvast in de hand te hebben al zij de oprit van het station oprijden. Niet iedereen denkt dat de maatregel ervoor gaat zorgen dat het Amsterdamse vuilnis de grens met Amstelveen niet zal passeren, blijkt uit reacties op het bericht.

"Dan vragen ze toch een ID van een familielid in de gemeente Amstelveen. Of ze pleuren het in het bos", vreest iemand. Een ander is bang dat de maatregel ervoor zorgt dat het grofvuil uit de hoofdstad deze week in Amstelveense woonwijken wordt gedumpt.