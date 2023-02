Wachten op geheime documenten over bouw Muider nieuwbouwwijk: Raad van State heeft meer tijd nodig

Het blijft voorlopig nog onduidelijk of de al jaren geheimgehouden stukken of de totstandkoming van de Muider nieuwbouwwijk De Krijgsman openbaar gemaakt worden. De Raad van State geeft aan langer nodig te hebben om een oordeel te vellen in de door NH Nieuws aangespannen rechtszaak.

De rechters zouden aanvankelijk na zes weken uitspraak doen, maar gaven al eerder aan meer tijd nodig te hebben. Nu wordt voor een tweede keer aangekondigd dat het langer gaat duren voordat er uitspraak gedaan wordt. De Raad van State dat de extra tijd nodig is vanwege 'de complexiteit van de zaak en een noodzakelijk extra onderzoek'.

Hoogstwaarschijnlijk doet de Raad van State in het tweede kwartaal - dus tussen maart en mei - uitspraak.

Geheime stukken

NH Nieuws probeert al acht jaar om de geheime stukken over de nieuwbouwwijk boven tafel te krijgen. De verwachting is dat in die geheime delen van de zogeheten vaststellingsovereenkomst meer staat over de schimmige afspraken die destijds gemaakt zijn over de bouw van de nieuwbouwwijk.

De komst van de nieuwbouwwijk had destijds grote consequenties voor het kleine Muiden. Het zorgde er niet alleen voor dat onder meer de lokale sportclub en het volkstuinencomplex noodgedwongen plaats moesten maken en verhuizen, maar ook dat Muiden een tijd lang een flinke schadeclaim van 370 miljoen euro boven het hoofd hing, waardoor het op papier failliet was.

De schadeclaim van destijds is nog altijd de grootste in de Nederlandse geschiedenis en ging pas van tafel toen de deels geheime afspraken werden gemaakt.

Door de komst van de nieuwbouwijk verdubbelde Muiden qua omvang en qua inwoneraantal.