Licht aan einde van de tunnel in kwestie rond Beverwijkse spookwoning

Sven van Putten wil nog niet te vroeg juichen, maar het lijkt erop dat de spookwoning naast hem zijn langste tijd heeft gehad. Bijna twintig jaar woont hij in Beverwijk naast een leegstaand huis waar vocht, klierende jeugd en ongedierte vrije toegang hebben. Eindelijk heeft de gemeente de eigenaar nu onder druk gezet om binnen een half jaar actie te ondernemen.

Sven van Putten voor de spookwoning naast zijn huis. Foto: Fred Segaar/NH Nieuws

Met een klein kind en een baby op komst, vinden Sven en zijn vrouw dat het de hoogste tijd is dat er actie wordt ondernomen. Sven van Putten: "De gemeente heeft jarenlang allerlei argumenten aangevoerd waarom ze niks konden doen. Er zou geen juridische grond zijn om de zaak op te pakken. Maar nu hebben ze de eigenaar een last onder dwangsom opgelegd", zegt hij. De man, hij woont in Groningen, moet het huis veilig maken. Doe hij dat niet, dan doet de gemeente het en krijgt hij de rekening.

Onveilig Sven haalt het 'bevrijdende' bericht van de gemeente uit een ordner. Het is voorlopig de laatste in een briefwisseling die jaren in beslag heeft genomen. Sven: "Ga maar na, ik ben hier in 2004 gekomen. Kort daarna is de persoon die hiernaast woonde vertrokken. Er is niks meer aan gedaan. Het tocht er, is onveilig, vochtig en er zitten muizen." Die vonden een uitweg onder de vloer naar de buurman. "Daar waren we lekker mee. Met Sinterklaas hadden we snoep verstopt in een kast. Nou, dan weet je het wel..."

Is daar nog mee te leven, het vocht dat door de vloeren en de muren hun huis introk en schimmel veroorzaakte, leverde zijn dochtertje gezondheidsklachten op. "Ik heb gaten gemaakt om ervoor te zorgen dat het ventileerde.Toen was het probleem redelijk opgelost. Maar we zij er nog niet. De schoorsteen voor de beide huizen staat op instorten. Mijn dochter slaapt er vlak onder. Ik ga niet wachten tot er een officiële sloopvergunning is. Dat ding haal ik er binnenkort af. En wat natuurlijk ook heel irritant is, is het aanzicht." Hij doelt op de dichtgetimmerde ramen en een struik die de gevel aan het zicht onttrekt."

Afwachten Nu is het voor Sven en zijn vrouw afwachten tot 1 juni. Heeft de eigenaar dan nog geen onderhoud gepleegd, dan gaat de gemeente aan de slag met het veilig maken van de woning. "Ik ga er maar vanuit dat ze dat ook echt doen. Ze kunnen er bijna niet onderuit. Het einde is dus in zicht. Maar laten we niet te vroeg juichen: eerst zien, dan geloven"