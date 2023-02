Pakhuis de Zwijger annuleert bijeenkomst over 'klimaatgeweld' na ophef

Een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger over klimaatactivisme, die in het teken stond van de vraag of geweld 'heroverwogen' moet worden, is geannuleerd. Het debatcentrum noemt de beslissing om de bijeenkomst toe te laten en te publiceren achteraf 'fout.'

"Pakhuis de Zwijger staat voor dialoog en we wijzen elke vorm van geweld of oproep tot geweld af. Daarom bieden wij onze excuses aan voor de gang van zaken en hebben wij besloten om deze avond niet door te laten gaan", is te lezen op de website.

Op de site van het debatcentrum stond een aankondiging van de bijeenkomst onder de noemer 'Moreel beraad over het klimaat'. "Is vreedzaam protest wel genoeg, of zou het gebruik van geweld, dan wel tegen objecten, dan wel tegen personen, heroverwogen moeten worden?"

Gevangenis

De organisatie van de bijeenkomst, politiek platform Progressief Café, vraagt ook 'welke prijs' mensen bereid zijn om op 'op persoonlijk niveau te betalen voor onze inzet voor klimaatrechtvaardigheid?'. "Zijn wij bereid om drie tot vijftien jaar in de gevangenis te belanden als gevolg van klimaatactivisme?"

De aankondiging van de bijeenkomst leidde tot kamervragen van JA21 en VVD. Burgemeester Halsema kondigde gisteren aan in gesprek te willen met Pakhuis de Zwijger.