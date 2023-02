Scooter belandt onder terreinwagen op kruispunt Aalsmeer: bestuurder zwaargewond

De bestuurder van een scooter is vanochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding op een kruispunt in Aalsmeer. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Een opgeroepen traumahelikopter werd na een tijdje geannuleerd. Na eerste hulp ter plaatse is het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. "Het slachtoffer heeft beenletsel, maar is aanspreekbaar", aldus een politiewoordvoerder. Leeftijd en geslacht zijn niet bekend.

'Zoals gebruikelijk' bij ongelukken met ernstige gevolgen onderzoekt de politie wat zich exact heeft afgespeeld. Daarbij bekijkt de politie onder andere of er alcohol in het spel was of dat een van de partijen het rode licht heeft genegeerd.

Automobilist aangehouden

De automobilist is aangehouden en 'zal aan de tand worden gevoeld' over het ongeluk, besluit de woordvoerder. Ook dat is gebruikelijk na een hevig ongeluk.