Brandweer moet opschalen voor uitslaande brand in Amsterdam-West

De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een uitslaande brand in de Van der Hoopstraat in de Staatsliedenbuurt. Er moest opgeschaald worden om de brand onder controle te krijgen. Inmiddels is het sein brand meester gegeven.

De brand brak rond zes uur uit op de zolder van een bovenwoning in de straat. Nadat de brandweer besloot op te schalen, was de brand vrij snel onder controle, vertelt een woordvoerder.

Eén persoon wordt in de ambulance nagekeken. Het is nog niet bekend hoe diegene eraan toe is. Ook is nog niet duidelijk hoe groot de schade in de woning is.

De brand is niet overgeslagen naar andere woningen, maar twaalf bewoners omliggende appartementen zijn wel uit voorzorg geëvacueerd. Ze worden opgevangen in een tram verderop in de straat stilstaat. Op dit moment worden er in de woningen rookmetingen gedaan om te kijken of de bewoners vanochtend al terug kunnen.