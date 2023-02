Lyzza krijgt les op spiksplinternieuw Technasium van Huizermaat: 'De laserzaag is het vetst'

Sinds kort is middelbare school de Huizermaat in Huizen een vleugel rijker. In die vleugel zit het zogenoemde Technasium. In dit deel van de school krijgen de leerlingen geen wiskunde of geschiedenis, maar in onderwerpen als robotica en kunstmatige intelligentie. De 13-jarige Lyzza is één van de enthousiaste leerlingen.

De vernieuwde vleugel is een kleine maand open en er wordt volop gebruik van gemaakt. De lokalen staan vol met technische apparatuur: van soldeerbouten en boormachines tot een heuse laserzaag. Volgens Lyzza is dan ook het allergaafste apparaat van het hele Technasium. De 13-jarige leerling zit in de tweede van het vwo en heeft het ontzettend naar haar zin in de nieuwe vleugel.

In deze vleugel ben je niet alleen maar een docent, maar ook een zogenoemde 'technator'. Daniel Bonder is zo'n technator en naast lesgeven ook verantwoordelijk voor het vinden van opdrachtgevers die projecten opzetten, zodat de leerlingen deze kunnen uitvoeren.

"Wij vragen die opdrachtgevers of ze tegen technische of technologische problemen aanlopen waar onze leerlingen mee aan de slag kunnen gaan", vertelt de enthousiaste docent. "Het is echt betekenisvol onderwijs. Ze zijn bezig met duurzaamheid, samenwerken en hoe het later op de werkvloer zal zijn. Het is erg krachtig."