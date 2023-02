Vier op een rij: opnieuw een autobrand in Zaandam

De brand woedde rond 18.30 uur. De auto is van binnen compleet verwoest door de brand. De brandweer was er snel en kon voorkomen dat meerdere auto's in brand vlogen. De politie was er ook snel, maar heeft niemand kunnen aanhouden. In de auto lag een jerrycan met benzine. Die jerrycan was niet van de auto-eigenaar.

De politie heeft van een getuige een signalement gekregen van de verdachte. Het gaat om een licht getinte man van ongeveer 25 jaar oud. Hij is slank en droeg op het moment van de brand een spijkerbroek, had een capuchon en droeg witte schoenen.