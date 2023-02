Kamervragen wegens bijeenkomst over 'klimaatgeweld' in Pakhuis de Zwijger

De VVD en JA21 in de Tweede Kamer willen opheldering over een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De bijeenkomst over klimaatactivisme staat in het teken van de vraag of geweld 'heroverwogen' moet worden.

Op de site van het debatcentrum staat een aankondiging van de bijeenkomst onder de noemer 'Moreel beraad over het klimaat'. "Is vreedzaam protest wel genoeg, of zou het gebruik van geweld, dan wel tegen objecten, dan wel tegen personen, heroverwogen moeten worden?"

"Zijn wij bereid om drie tot vijftien jaar in de gevangenis te belanden?" Progressief Café, organisator bijeenkomst

De organisatie van de bijeenkomst, politiek platform Progressief Café, vraagt ook 'welke prijs' mensen bereid zijn om op 'op persoonlijk niveau te betalen voor onze inzet voor klimaatrechtvaardigheid?'. "Zijn wij bereid om drie tot vijftien jaar in de gevangenis te belanden als gevolg van klimaatactivisme?" De teksten leiden tot verontwaardigde reacties. "Totaal bizar dat de klimaatbeweging overweegt om geweld te gebruiken! Het doel heiligt niet de middelen", schrijft VVD-Kamerlid Ingrid Michon. Annabel Nanninga, fractievoorzitter van JA21 in de gemeenteraad: "Doodeng dat extreemlinks serieus gaat praten over geweld toepassen."

"Ik heb de organisatie laten weten dat nu dit de insteek is, ik niet aanwezig ben" Suzanne Kröger, GroenLinks

Aan de bijeenkomst doen vrijwel alleen maar klimaatactivisten mee. Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) zou ook komen, maar ze ziet daar van af. "Ik heb de organisatie laten weten dat nu dit de insteek is, ik niet aanwezig ben", schrijft ze op Twitter. Progressief Café laat in reactie op de kritiek via Twitter weten dat het om een 'moreel beraad' gaat over 'bijvoorbeeld de vraag of geweld tegen fossiele infrastructuur gerechtvaardigd is of juist helemaal niet'. Volgens de organisatie plegen 'fossiele kapitalisten ongemoeid geweld tegen de natuur en kwetsbare groepen'. De bijeenkomst vindt op 7 maart plaats.

Discussie over de vraag of vreedzaam protest genoeg is. “Moet geweld tegen objecten, dan wel tegen personen heroverwogen worden?”



NEE!! Totaal bizar dat de klimaatbeweging overweegt om geweld te gebruiken! Het doel heiligt niet de middelen. Ik wil zsm reactie van @DilanYesilgoz pic.twitter.com/Nep1tWTFzC — Ingrid Michon (@ingridmichon) February 19, 2023

Er kan en mag bijna alles in dit land om te demonstreren, de grens is geweld of oproepen/aanzetten daartoe. Levensgevaarlijk. — Annabel Nanninga (@ANanninga) February 19, 2023