Hennepkwekerij Bijlmerdreef op straat te ruiken, agenten vinden 500 planten

Agenten hebben donderdag een hennepkwekerij ontdekt in een woning aan de Bijlmerdreef in Zuidoost. Ze kwamen de hennepkwekerij toevallig op het spoor.

Dat gebeurde nadat ze een auto over het fietspad zagen rijden. Ze spraken de bestuurder aan en gaven de automobilist een boete, maar roken toen ook een sterke henneplucht.

De lucht bleek niet afkomstig van de auto. "Door hun neus te volgen kwamen de collega’s al snel uit bij een naastgelegen woning", schrijft de politie op Instagram. "In de woning was op dat moment een hennepkwekerij in bedrijf met circa 500 nagenoeg volgroeide planten."

De planten, kweekmiddelen en –apparatuur zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Er was ook sprake van diefstal van elektriciteit, netbeheerder Liander heeft daarom de stroom afgesloten.

De politie vraagt buurtbewoners voortaan een melding te doen als ze zelf vermoeden dat er een hennepplantage aanwezig is. Ze lopen namelijk het risico op brand door kortsluiting en lekkage.

"De schade die de hennepteelt veroorzaakt is groot", schrijft de politie. "Woningcorporaties en energiebedrijven draaien op voor de kosten veroorzaakt door lekkages, brandschade en illegaal afgetapte energie. Daarnaast is sprake van ondermijnende criminaliteit waarbij bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken."