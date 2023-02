Halsema spreekt in kerk: "In Oekraïne, Turkije en Syrië lijkt geen einde aan diep verdriet te komen"

Burgemeester Femke Halsema stond vandaag tijdens een mis in de Nicolaasbasiliek aan de Prins Hendrikkade in het centrum stil bij de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en de aardbeving in Turkije en Syrië. Ze begon haar toespraak met Psalm 30, waarin staat dat na een avond vol verdriet er een ochtend vol vreugde komt.

"Maar voor zoveel mensen in Oekraïne, Turkije en Syrië is op de avond de nacht gevolgd, een nacht vol diep verdriet, en daar lijkt geen einde aan te komen", zei Halsema. "Het is bijna een jaar geleden dat de Russische dictator een barbaarse oorlog tegen Oekraïne begon. Oekraïners rouwen om de vele doden. Zij die zijn gebleven, proberen, levend in angst, in schaarste, de winter door te komen."

"Tegen de Oekraïners onder u wil ik zeggen: Wij zijn blij dat u bij ons bent" Femke Halsema, burgemeester

Ze wees erop dat miljoenen Oekraïners op de vlucht zijn geslagen. "Zij bereikten ook onze stad en misschien, vandaag, deze prachtige basiliek. Tegen de Oekraïners onder u wil ik zeggen: Wij zijn blij dat u bij ons bent. Wees welkom, zo lang het nodig is." De schaal van de verwoesting door de aardbevingen in Turkije en Syrië noemde Halsema 'nauwelijks te bevatten'. "De doden. De pijn. De radeloosheid. De kinderen die wees worden. De ouders die hun kinderen hebben verloren. De miljoenen mensen die plotseling geen huis meer hebben. Hier in Amsterdam, in deze kerk, zijn ook velen die geliefden hebben verloren. Die in voortdurende angst en zorgen leven."

"Vanuit een land in een gruwelijke oorlog komt een gebaar van medemenselijkheid" Femke Halsema, burgemeester

Halsema zei dat er hoop was nu president Zelensky van Oekraïne aankondigde reddingswerkers vanuit Oekraïne naar Turkije te sturen. "Vanuit een land in een gruwelijke oorlog komt een gebaar van medemenselijkheid naar een door een aardbeving verwoest gebied. Dat ontroert, dat geeft ook hoop. Na de avond, na de nacht zal er een ochtend zijn." Halsema was uitgenodigd door Eric Fennis, pastoor van de Nicolaasbasiliek en de nieuwe deken van Amsterdam.