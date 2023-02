'Treintje rijden' uit parkeergarage Bos en Lommer kost uiteindelijk 750 euro

Op 30 mei 2022 reed de bestuurder zonder te hebben betaald vlak achter de auto voor hem onder de slagboom door de garage uit, ook wel bekend als 'treintje rijden'. De camera's van de garage registreerden dat en dus kreeg het bedrijf, dat eigenaar is van de auto, anderhalve week later een brief waarin stond dat het binnen zestien dagen 364,52 euro moest betalen.

Geen muntjes

Het bedrijf betaalde niet en Q-park stapte naar de rechter. Tijdens de behandeling van de zaak op 10 februari van dit jaar gaf de bestuurder aan dat hij probeerde contant te betalen, maar dat de automaat geen muntjes accepteerde. Hij had geen pinpas bij zich en voelde zich daarom gedwongen om bumperklevend de garage uit te rijden.

Q-Park zei in reactie daarop dat hij op de belknoppen van de automaat had moeten drukken en zo om hulp had moeten vragen. De kantonrechter is het ook met de automobilist oneens. In het vonnis wordt geconcludeerd dat er onvoldoende is gebleken dat er sprake was van overmacht.