Albert zag 60 jaar geleden zijn vader de C&A-brand blussen: "Er was echt niets meer van over"

Het is zestig jaar later als Albert van Ginkel (71) twee weken geleden het rode lederen fotoalbum van zijn vader Adrie weer eens openslaat. Alberts vader was brandweerman én hobbyfotograaf: “Zo af en toe nam hij zijn fototoestel mee als hij een brand ging blussen.” Zo ook op 16 februari 1963, toen het C&A-gebouw op het Damrak in vlammen opging, waarschijnlijk door kortsluiting.

Het was de grootste brand in de stad sinds 1945. Rond twee uur ‘s nachts ontdekten drie voorbijgangers de vlammen in het gebouw. Er vielen geen gewonden, maar van het gebouw was niets meer over. “Het was echt spectaculair”, aldus de jonge Van Ginkel. Uit het Polygoonjournaal werd duidelijk dat enkel één regenjas van de kledingcollectie aan de brand heeft weten te ontsnappen. De schade werd destijds geschat op tenminste vijftien miljoen gulden.

De hele dag was Albert te vinden op het Beursplein. "Mijn vader werd om 6 uur uit zijn bed gebeld en maakte mij wakker. Het was zó spectaculair dat hij me zei naar het Damrak toe te gaan." Dat het die dag ijskoud was, kan Van Ginkel zich niet meer herinneren. "Het gevoel van sensatie overheerste." De ijspegels hingen aan het gebouw en de Jan van der Heyden-blusboot kon vanwege het dichtgevroren water het Damrak niet bereiken.