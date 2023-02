Na zeventien nederlagen wint Apollo eindelijk dankzij krankzinnige slotfase

In de laatste wedstrijd van de reguliere competitie heeft Apollo Amsterdam de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In de Noord-Hollandse derby tegen Den Helder Suns werd in extremis de zege behaald: 84-81.

Voorafgaand aan het duel stond Apollo puntloos onderaan in de eredivisie basketbal. De Amsterdammers verloren zeventien wedstrijden op rij. Ook tegen Den Helder Suns leek een goede afloop een lastig verhaal te worden. In het eerste kwart werd een gat geslagen: 18-24. Het verschil in de rust was elf punten in het voordeel van Suns: 36-47.