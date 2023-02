Alkmaars evenement Wonderlicht van start: “Dit is wel iets bijzonders”

"Wonderlicht is een magische avondwandeling over het historische bolwerk van Alkmaar", vertelt Wendy Broomans van Wonderlicht aan mediapartner Alkmaar Centraal. "Het is een wandeling vol mooie vuurspektakels, videoprojecties, lichtinstallaties en theater." Het festival trekt naar verwachting rond de 15.000 bezoekers.

Ieder kwartier start een tour van rond twee kilometer vanaf de ingang bij de Kanaalkade. Het slotstuk is de met honderden kaarsen verlichte Grote Kerk, waar goed gevulde soep met boerenbrood wordt geserveerd. Het festivalhart is het Canadaplein. Daar zijn akoestische optredens, verhalenvertellers, lekkere hapjes en drankjes en knusse zithoekjes met vuurkorven om marshmallows te smelten.

Kwetsbare medemens

De organisatie zorgde er met vrijwilligers voor dat ook kwetsbare mensen en mensen slecht ter been van Wonderlicht konden genieten. Joris Komen wachtte ze op. "Het is druk en massaal. Om het ook voor de wat meer kwetsbare medemens mogelijk te maken, gaan we een uurtje eerder open voor het 'buddyproject'. We hebben 120 senioren, mensen die kwetsbaar zijn, een prikkelvrije omgeving moeten hebben, die komen nu allemaal deze kant op."

De deelnemers aan het buddyproject waren blij dat ze ook mee konden doen. "Dit is gewoon een uitje voor mij, hè. Anders zit je gewoon de hele dag in het tehuis en dat is ook niet slecht, maar dit is natuurlijk wel iets bijzonders."