Pride 2023: Boten voor lhbti'ers met beperking, bi-culturele achtergrond én Surinaamse roots

Met het thema is het dit jaar van belang om bepaalde groepen extra zichtbaar te maken, schrijft de organisatie in een persbericht. Zo is er dit jaar een boot van Zonder Stempel, een LHBTI-organisatie voor mensen met een beperking. Ook zijn er dit jaar drie vrouwenboten, waaronder een boot voor bi-culturele vrouwen. Daarnaast varen comissies van de Transpride, Fetisj Pride, Youth Pride en Sports Pride mee in de parade.

De Surinaamse boten varen in het kader van het herdenkingsjaar van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Artis haalde bij het ontwerpen van hun boot 'inspiratie uit het dierenrijk op het gebied van diversiteit, gender en seksualiteit', aldus de organisatie.

Selectie

Jaarlijks varen er 80 boten mee met de parade, maar het aantal inschrijvingen is ieder jaar veel hoger dan dat aantal. Daarom beslist een speciale commissie wie er mee mogen doen. Deelnemers moeten voldoen aan tal van eisen en moeten bij selectie inschrijfgeld betalen. Er wordt bijvoorbeeld gelet op hoe het thema van dat jaar uitgedragen wordt.

Lucen Spee, directeur van Pride Amsterdam, zegt blij te zijn met het deelnemersveld: "Deze editie is de 10e die Pride Amsterdam organiseert en het is fantastisch om te zien wat het thema teweeg brengt."