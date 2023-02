Groen Geel niet bij machte om KZ pijn te doen in felle Zaanse korfbalderby

In een uiterste felle Zaanse korfbalderby heeft vanavond Koog Zaandijk aan het langste eind getrokken. De ploeg van Tim Bakker won met 23-16 op bezoek bij Groen Geel in Wormer.

KZ begon als favoriet aan het duel, maar in de openingsfase ging het gelijk op. Groen Geel gooide veel energie in het duel en probeerde zodoende bij te blijven in het spoor van KZ. Na een 3-3 tussenstand begon KZ langzamerhand afstand te nemen. Mede dankzij twee treffers van zowel Marjolein Schenk als Nikki Boerhout liep KZ uit naar een 10-5 voorsprong.

KZ moest het doen zonder de zieke Anouk Haars, maar haar vervanger Zoë Engel zorgde met twee doelpunten dat het verschil bij rust alleen maar groter werd: 14-7.

