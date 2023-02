Beste sommelier komt uit Amsterdam: "Leuk om mensen te kunnen overtuigen"

"Heel erg gaaf", noemt Los het zelf. "Het is bijzonder gegaan", constateert ze als ze terugblikt op het jaar waarin het allemaal begon. In 2009 besloot ze dat ze alles wat er over wijn te leren viel wilde weten.

Na een paar zoektermen op Google kwam ze uit bij Petro Cools, die op dat moment net zelf tot sommelier van het jaar was uitgeroepen. "Ik heb hem gebeld en gevraagd, 'wat moet ik doen om alles over wijn te leren?' Daar dacht ik wel aan toen ik 13 jaar later zelf op het podium stond."

Balans

Inmiddels is ze dus zelf een doorgewinterde wijnkenner. Waar ze op let als ze zelf een slok neemt? "Ik vergelijk het soms met ijsthee. Die bestaat vaak uit bittere thee, zure citroen en heel veel suiker. Los van elkaar helemaal niet lekker, maar bij elkaar wel. Dat is wijn ook. Je hebt zuur, fruit en tannines. Als het één uitschiet, is het niet mooi, maar alles bij elkaar in balans wel."