Uitgelaten sfeer bij carnavalsoptocht Naarden: "Ik ga vier dagen feesten!"

Mexico, Lapland, Frankrijk. Alle landen en continenten komen voorbij op de grootse carnavalsoptocht in Naarden vandaag. Hét hoogtepunt van een weekend vol feest. "We gaan los!"

"Het mag weer, na twee jaar corona!" De sfeer is uitgelaten in Naarden. Een grote optocht loopt van de Energiestraat naar het eindpunt in de vesting. "Ik heb vier dagen vrijgenomen hoor", roept een toeschouwer. "Ik ga alleen maar feesten en dansen, heerlijk. Dit feest hoort echt bij Naarden!"

Elf karren dingen mee naar de prijzen. "We moeten nog even in beraad, iedereen heeft zo z'n best gedaan", aldus de voorzitter van de jury. En dat doen ze onder het genot van een borrel. "Ja, we moeten wel een beetje warm blijven hier, haha."

Tweelingprins

Op de kar van de Schuimlikkers uit Ankeveen staat niet één, maar wel twee carnavalsprinsen te dansen: René en André Bosson. "We zijn tweelingbroers, dus dit moesten we samen doen. Heel bijzonder, we gaan ervan genieten!"