Dorpstheater in Neck kijkt verder dan eigen dorp: bezoekers uit de regio gezocht

Het Dorpstheater TOWN in Neck wil meer bezoekers van buiten het dorp aantrekken. Het theater bestaat bijna anderhalf jaar en elke maand is er een voorstelling van een cabaretier. Omdat Neck niet zo groot is proberen de vrijwilligers die het theater runnen de zaal vol te krijgen door buiten het dorp te kijken.

De hardwerkende vrijwilligers zijn met zes man sterk plus iemand die de grafische vormgeving verzorgt. Vrij nemen van je werk om een theateravond voor te bereiden wordt hier als heel normaal gezien. Het gaat over het algemeen goed, al mag de zaal wel wat vaker vol. Voorzitter Simon Veldboer heeft daar nog wel een speciaal idee voor, zo is in bovenstaande reportage te zien.