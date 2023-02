🔴 Liveblog | Kraker in De Kuip, N'tab derde in Polen, Griekspoor in halve finale

Schaatser Dai Dai N'tab is tijdens de Wereldbekerwedstrijd in Polen op de 500 meter op de derde plaats geëindigd. De Amsterdammer klokte een tijd van 34 seconden en 79 honderdsten. Daarmee was hij slechts één tiende langzamer dan de Japanse winnaar Yuma Marukami. Hilversummer Merijn Scheperkamp noteerde 34,85 en werd vijfde.