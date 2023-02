Welke boten varen mee? De wegen van de Pride-ballotagecommissie zijn ondoorgrondelijk

“Tóch weer spannend.” De vriendenclub van André Blom, We Are Family, voer al vaak mee. “Maar je weet het nooit zeker hè”, vertelt hij. “De laatste jaren zijn we steeds geselecteerd, maar we zijn ook wel eens buiten de boot gevallen.”

Op de Zeedijk blaakt uitbater Linda Molenkamp ondertussen juist van het zelfvertrouwen. “Ik ga ervan uit dat we erbij zitten, ja”, zegt Molenkamp. Samen met twee vriendinnen werkte ze aan de inschrijving. Nog een hele toer, vertelt ze. “Want hoe draag je bijvoorbeeld het thema, #YouAreIncluded, nou goed uit? Daar wordt heel streng op gelet.”

Commissie

“De procedure is nu al zo’n vijftien jaar hetzelfde”, zegt Peter Koop. Voor zijn site reguliers.net schrijft hij al jaren over de Amsterdamse queerwereld. Hoopvolle deelnemers dienen te voldoen aan tal van eisen en moeten bij selectie inschrijfgeld bepalen. Een commissie beslist uiteindelijk wie meedoen en wie niet. Hoe die in zijn werk gaat, is al jaren onderwerp van speculaties en verwijten. Niets daarvan is ooit bewezen, maar, zegt Koop: “De feitelijke procedure is nogal geheimzinnig.”

Hoe anders ging dat in de beginjaren van de Pride. Siep de Haan, aartsvader van de botenparade, vertelt hoe ze in de jaren 90 op zoek moesten naar deelnemers. “In die beginjaren hadden we ook geen inschrijfgeld. Later vroegen we 50 gulden, en wie dat niet kon betalen werd gevraagd 1 gulden te betalen.”

Loting

Na de beginjaren, toen het aantal deelnemers het aantal plekken - sinds het begin van de parade zijn dat er 75 à 80 - overschreed, kwam er een lotingsysteem. Het was in deze tijd dat ook het bedrijfsleven de botenparade wist te vinden. Over het aandeel commerciële boten - dikwijls van multinationals zoals Vodafone of grote accountantskantoren - is sindsdien flink wat gesteggeld. Critici betichten de Stichting Pride Amsterdam van het faciliteren van pinkwashing: grote bedrijven die verder weinig op lijken te hebben met de regenbooggemeenschap, zetten een boot in als gunstige reclame.